67-річний італійський фахівець працює у Аталанті з 2016 року. Угода досвідченого спеціаліста з "богинею" розрахована до 2026 року.

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Епоха Гасперіні підходить до кінця

Джан П'єро Гасперіні відповів на питання, чи продовжить він працювати в Аталанті. Можливо, що італійський спеціаліст покине команду наприкінці поточного сезону.

Як уже було сказано, у всього є початок і кінець, наприкінці сезону ми подивимося, чи працюватиму я (до 2026 року – 24 канал), чи покину команду після цього сезону. Ніяких подальших продовжень не буде,

– сказав Гасперіні.

Зазначимо, що нещодавно Аталанта вилетіла з Ліги чемпіонів, сенсаційно поступившись Брюгге у стикових матчах. В італійській Серії А бергамаски посідають 3 місце, маючи 51 пункт після зіграних 25 турів.

Нагадаємо, що Аталанта на чолі з Гасперіні виграла Лігу Європи-2023/2024. "Богиня" у фінальному матчі обіграла нестримний Баєр Леверкузен (3:0), завдавши "фармацевтам" першої поразки у сезоні.