Сегодня, 18 февраля, восемь команд сыграли вторые стыковые матчи на пути к 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Только четыре коллектива продолжили идти за заветным трофеем, сообщает 24 канал.

Читайте также Гвардиола скептически оценил шансы Манчестер Сити пройти Реал в ЛЧ

Итальянцы едут домой

Первый матч игрового вечера между Миланом и Фейеноордом завершился сенсацией. Нидерландцы в последней трети поединка вырвали ничью у "россонери" и вышли в следующий раунд турнира, благодаря победе в первой игре – 1:0.

Второй сенсацией 1/16 финала стал вылет Аталанты. Бергамаски после минимального поражения на выезде 2:1 имели шансы в ответном матче одолеть Брюгге, но бельгийцы оказались сильнее, разгромив итальянцев – 3:1.

Трубин идет дальше

Матч между Бенфикой и Монако подарил болельщикам немало забитых мячей. Для Анатолия Трубина игра выдалась крайне сложной, ведь украинский голкипер трижды вытаскивал мяч из сетки ворот.

Команды не выявили победителя за 90 минут матча. Игра завершилась с ничейным счетом 3:3. Однако победа орлов в первом поединке позволила им выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025.

Также сегодня состоялся матч между Баварией и Селтиком. Мюнхенцы смогли спастись на последних минутах противостояния и вырвать ничью шотландцев. Героем встречи стал Альфонсо Дэвис.

Все результаты Лиги чемпионов за 18 февраля:

Милан – Фейенорд 1:1

Голы: Хименес, 1 – Карранса, 73

Хименес, 1 – Карранса, 73 Аталанта – Брюгге 1:3

Голы: Лукман, 46 – Талби, 3, 27, Ютгла 45+3

Лукман, 46 – Талби, 3, 27, Ютгла 45+3 Бавария – Селтик 1:1

Голы: Дэвис, 90+4, – Кюн, 63

Дэвис, 90+4, – Кюн, 63 Бенфика – Монако 3:3

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (П), Кокчю, 84 – Минамино, 32, Бен Сегир 51, Иленихена, 81

Завтра, 19 февраля, состоятся вторые ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Путевку в следующий раунд разыграют Реал, Манчестер Сити, Спортинг, Боруссия Дортмунд, ПСЖ, Брест, Ювентус и ПСВ.