В первом их противостоянии "сливочные" одержали волевую победу со счетом 3:2. Накануне ответного матча Пеп Гвардиола оценил шансы своей команды перевернуть ситуацию и выбить из турнира действующего чемпиона.

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Почему Пеп не верит в проход "горожан"

Главный тренер Манчестер Сити считает, что такая вероятность является минимальной, несмотря на отставание лишь в один гол. Испанец заявил, что причиной этому является не лучшая форма его подопечных, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Если вы спросите перед матчем, какова вероятность нашей победы на "Сантьяго Бернабеу", учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент. Но пока шансы есть, мы будем стараться, это точно,

– сказал Гвардиола.

Справка. Матч Реал – Манчестер Сити состоится 19 февраля и начнется в 22.00 по киевскому времени. 24 Канал проведет текстовую трансляцию центрального поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, где оперативно будут появляться и голы этой встречи.

Напомним, что обе команды не смогли пробиться напрямую в 1/8 финала из-за неудачных выступлений на этапе лиги. "Сливочные" финишировали на 11-м месте, а "горожане" – на 22-м.