У першому їх протистоянні "вершкові" здобули вольову перемогу з рахунком 3:2. Напередодні матчу-відповіді Пеп Гвардіола оцінив шанси своєї команди перевернути ситуацію та вибити з турніру чинного чемпіона.

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Чому Пеп не вірить у прохід "містян"

Головний тренер Манчестер Сіті вважає, що така ймовірність є мінімальною, попри відставання лише в один гол. Іспанець заявив, що причиною цьому є не найкраща форма його підопічних, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Independent.

Якщо ви запитаєте перед матчем, якою є ймовірність нашої перемоги на "Сантьяго Бернабеу", враховуючи наше становище, то я скажу, що шанси мінімальні, один відсоток. Але доки шанси є, ми намагатимемося, це точно,

– сказав Гвардіола.

Довідка. Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого й розпочнеться о 22.00 за київським часом. 24 Канал проведе текстову трансляцію центрального поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де оперативно будуть з'являтися й голи цієї зустрічі.

Нагадаємо, що обидві команди не змогли пробитися напряму в 1/8 фіналу через невдалі виступи на етапі ліги. "Вершкові" фінішували на 11-му місці, а "містяни" – на 22-му.