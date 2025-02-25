Жозе Моурінью відзначився на післяматчевій пресконференції. Наставник "жовтих канарок". Португальський фахівець дозволив собі різкі висловлювання стосовно представників Галатасарая, повідомляє 24 канал.

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У чому звинувачують Моурінью

Жозе Моурінью пригадав момент з Юсуфом Акчічеку на початку гри проти Галатасарая. 62-річного спеціаліста обурила поведінка представників команди суперника у технічній зоні під час ситуації з його підопічним.

Я маю подякувати арбітру. У тій ситуації, що я згадував, всі на лаві для запасних суперників стрибали, немов мавпи. Якби гру судив турецький арбітр, він би показав жовту картку Юсуфу Акчічеку на першій хвилині. Мені б довелось замінити його на п'ятій хвилині, – цитує Моурінью Fotospor.

Згодом Галатасарай в офіційній заяві клубу відреагував на вислови Моурінью, звинувативши наставника Фенербахче у расизмі. "Леви" підкреслили, що Жозе неодноразово принижував турецький народ своїми заявами.

Позиція Галатасараю

Цього разу португальський фахівець перетнув межу у своїх висловлюваннях. Тому Галатасарай вирішив звернутись до УЄФА та ФІФА з приводу расистських заяв Жозе Моурінью, а також порушити кримінальну справу.

Цим офіційно заявляємо про намір порушити кримінальну справу за фактом расистських висловлювань Жозе Моурінью і, відповідно, подати офіційні скарги до УЄФА та ФІФА. Крім того, ми будемо уважно стежити за позицією, яку зайнявши Фенербахче - організація, що сповідує "зразкові моральні цінності", у відповідь на погану поведінку свого тренера,

- йдеться у заяві Галатасараю.

Нагадаємо, що Галатасарай очолює турнірну таблицю Суперліги Туреччини сезону-2024/2025. Фенербахче Жозе Моурінью відстає від "левів" на шість очок, посідаючи другу сходину.