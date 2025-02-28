Минулого літа відомий тренер Жозе Моуріньо перебрався в чемпіонат Туреччини. Португалець очолив стамбульський Фенербахче, після чого не раз потрапляв у новини через якісь скандали або курйози.

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Моуріньо у своєму репертуарі

Черговий трапився після дербі з Галатасараєм в рамках 25 туру чемпіонату Туреччини. Після гри Моуріньо дозволив собі образи в бік суддів та тренерського штабу суперника.

Жозе увірвався до суддівської кімнати після матчу, а тренерів Галатасараю порівняв зі "стрибаючими мавпами". Тому "леви" звинуватили Моуріньо в расизмі і той у підсумку отримав покарання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Туреччини.

Організація оштрафувала Жозе на 44 тисяч доларів та відсторонила його на чотири матчі. Його дії визнані такими, які порушують спортивну етику та провокують насильство.

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Таким чином Моуріньо не зможе бути присутнім на матчах Фенербахче проти Антальяспора, Самсунспора, Бодрума та Трабзонспора. До слова, гра проти Галатасарая завершилась нульовою нічиєю.

Після того матчу Фенербахче залишився на другому місці. У свою чергу Галатасарай є лідером Суперліги та випереджає сусідів по місту на шість балів.