Прошлым летом Фенербахче пригласил главным тренером легендарного Жозе Моуриньо. Португалец добавил красок стамбульскому гранду и отметился несколькими веселыми моментами.

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Веселый перевод

Последний из них случился после домашнего матча с Ризеспором в чемпионате, сообщает 24 Канал. После игры Моуриньо жаловался на сумерки во время встречи.

Впрочем, переводчик неправильно понял Жозе. Вместо перевода "сумеречный период" (twilight zone) он сказал "туалетная зона" (tolilet"). Моуриньо мгновенно отреагировал на ошибку и выписал пинок переводчику.

Видео инцидента Моуриньо с переводчиком:

В конце концов конфликта в этой ситуации не было, оба посмеялись над фейлом. К слову, Фенербахче переиграл Ризеспор со счетом 3:2, хотя перед завершением первого тайма проигрывал 0:2.

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После 23-х туров "канарейки" ведут борьбу за чемпионство с Галатасараем. Сейчас "львы" опережают Фенербахче на шесть очков. В свою очередь в Лиге Европы турки заняли 24-е место и прошли в плей-офф, где сыграют в стыковых матчах с Андерлехтом.