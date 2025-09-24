Известная биатлонистка предстанет перед судом: ее подозревают в мошенничестве с чужой банковской карточкой
- Французскую биатлонистку Жулью Симон обвиняют в мошенничестве с банковской карточкой товарища по команде Жюстин Брезаз-Буше для покупки камеры GoPro.
- Дело Жюльи Симон передано в уголовный суд Альбервиля после того, как ее ранее признали виновной и обязали выплатить компенсацию потерпевшей.
Ведущая французская биатлонистка Жулья Симон влипла в скандальную ситуацию. Серебряную призерку Олимпиады-2022 обвиняют в мошенничестве с банковской карточкой товарища по команде.
Сообщается, что Жулья Симон использовала банковскую карточку своей подруги по сборной Жюстин Брезаз-Буше. Сделала она это для онлайн-приобретения камеры GoPro еще в августе 2022-го во время фестиваля Blink в Норвегии, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Dauphine.
Вот это да Ведущая биатлонистка из Норвегии сенсационно поддержала россиян, назвав их жертвами политики
Что известно о деле Жюльи Симон?
Известно, что промежуток покупки был от 1000 до 2000 евро.
Интересно, что это не единичный случай, когда французскую биатлонистку обвиняют в мошенничестве с банковской карточкой. Ее пришивают еще один такой инцидент. Следует добавить, что Жулья уверяла, что не делала этого онлайн-заказа, который был записан на ее имя.
Еще в прошлом году итальянское издание La Stampa сообщало, что Симон признавали виновной по делу о мошенничестве с карточкой товарища по команде.
До этого в 2023-м году Симон уже брали под стражу, но через несколько часов отпустили на свободу. Это произошло после жалобы на нее со стороны Брезаз-Буше. Однако Жулья продолжила выступления на Кубке мира. А после окончания сезона дело биатлонистки было рассмотрено.
Симон признали виновной, а суд обязал ее осуществить Брезаз-Буше компенсацию в размере 2-х тысяч евро. При этом Жулья избежала лишения свободы сроком на 5 лет и штрафа в виде 375 тысяч евро.
Теперь дело приобрело новый поворот. Дело Жульи Симон передали в уголовный суд Альбервиля.
Кто такая Жулья Симон?
- Жулья Симон – чемпионка мира по биатлону и призер чемпионата Европы.
- В 2022-м году выиграла "серебро" зимних Олимпийских игр-2022.
- Многократная победительница и призер этапов Кубка мира в личных дисциплинах и эстафетах.