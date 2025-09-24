Ведущая французская биатлонистка Жулья Симон влипла в скандальную ситуацию. Серебряную призерку Олимпиады-2022 обвиняют в мошенничестве с банковской карточкой товарища по команде.

Сообщается, что Жулья Симон использовала банковскую карточку своей подруги по сборной Жюстин Брезаз-Буше. Сделала она это для онлайн-приобретения камеры GoPro еще в августе 2022-го во время фестиваля Blink в Норвегии, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Dauphine.

Что известно о деле Жюльи Симон?

Известно, что промежуток покупки был от 1000 до 2000 евро.

Интересно, что это не единичный случай, когда французскую биатлонистку обвиняют в мошенничестве с банковской карточкой. Ее пришивают еще один такой инцидент. Следует добавить, что Жулья уверяла, что не делала этого онлайн-заказа, который был записан на ее имя.

Еще в прошлом году итальянское издание La Stampa сообщало, что Симон признавали виновной по делу о мошенничестве с карточкой товарища по команде.

До этого в 2023-м году Симон уже брали под стражу, но через несколько часов отпустили на свободу. Это произошло после жалобы на нее со стороны Брезаз-Буше. Однако Жулья продолжила выступления на Кубке мира. А после окончания сезона дело биатлонистки было рассмотрено.

Симон признали виновной, а суд обязал ее осуществить Брезаз-Буше компенсацию в размере 2-х тысяч евро. При этом Жулья избежала лишения свободы сроком на 5 лет и штрафа в виде 375 тысяч евро.

Теперь дело приобрело новый поворот. Дело Жульи Симон передали в уголовный суд Альбервиля.

Кто такая Жулья Симон?