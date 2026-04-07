Сейчас обсуждается потенциальное назначение Жозепа Гвардиолы и Антонио Конте. 24 Канал расскажет, что сами тренеры говорят об этой возможности и почему ее рассматривают.

Кто может возглавить сборную Италии?

Антонио Конте

По информации TMW, тренер Наполи не исключает возможности возвращения в национальную сборную, которой он уже руководил в 2014 – 2016 годах.

Не забывайте, что в прошлом году, в последние три месяца, говорили, что я якобы уйду из Наполи в Ювентус, правда? Правильно, что мое имя входит в этот список,

– отметил Конте.

Под его руководством Италия дошла до четвертьфинала Евро-2016, где в серии пенальти уступила Германии.

Тренер добавил, что если бы был президентом Федерации футбола, он рассмотрел бы кандидатуру Конте для работы в сборной.

Мне это льстит, потому что представлять свою страну – это всегда что-то приятное,

– подчеркнул он.

Конте резюмировал, что у него еще один год контракта с Наполи, и в конце сезона он встретится с президентом клуба.

Жозеп Гвардиола

По данным OneFootball, именно кандидатура Гвардиолы сейчас считается приоритетной для итальянской федерации, из-за чего переговоры с Антонио Конте откладываются, хотя он выразил готовность вновь возглавить "Скуадру адзурру".

Сам Гвардиола ранее неоднократно заявлял о желании работать на уровне национальных сборных. В то же время на пути к его назначению стоит действующий контракт с Манчестер Сити, который рассчитан до лета 2027 года.

Кого ранее предлагали тренером сборной Италии?