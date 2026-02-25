Олимпийскую чемпионку 2026 заставили вернуть золотую медаль

Американка Алиса Лю торжествовала на Олимпийских играх-2026 в Италии в соревнованиях одиночниц по фигурному катанию. Однако со своей заслуженной золотой наградой спортсменка провела совсем немного времени.

Организаторы связались с Лю и заявили ей, что медаль нужно вернуть. Причиной стала проблема с лентой, которая преследовала многих призеров в Милане и Кортине, пишет Sport Bible.

Что случилось с медалью Алисы Лю?

Фигуристку постигла та же судьба, что и ее соотечественницу, представительницу США в горнолыжном спорте Бризи Джонсон: бурно празднуя победу и прыгая от восторга, Лю "сломала" крепление ленты к медали, и та упала на землю.

По словам спортсменки, награда немного поцарапалась и получила несколько заметных вмятин. При этом Алиса не хотела ее возвращать: говорит, что слишком сильно привязалась к желанному символу своего успеха.

Однако вмешались олимпийские правила: если медаль получает повреждения, спортсмен обязан вернуть ее организационному комитету и в обмен получить новую.

На что жаловались медалисты последних Олимпиад?

Скандал с лентами медалей Олимпиады-2026 – далеко не первая жалоба спортсменов на то, что добытые ими награды имеют проблемы с качеством.

Как пишет Euronews, более 100 атлетов, получивших медали Олимпийских игр-2024 в Париже, вынуждены были вернуть их из-за проблемы с качеством. Особенно это касалось бронзовых наград, которые уже через несколько месяцев становились очень тусклыми, с заметными пятнами на металле и следами стирания покрытия.

Оказалось, что производитель медалей использовал неправильный сплав, который содержал вещество, которое вступает в химическую реакцию с воздухом. Медали буквально окислялись – в новых наградах, которые выдали призерам вместо испорченных, эту ошибку исправили.

Чем известна Алиса Лю?