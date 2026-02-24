Если бы из этих спортсменов составляли отдельную сборную, они бы были 19-й крупнейшей командой на соревнованиях. А в медальном зачете заняли бы 13-е место, пишет Outsports.

Сколько медалей получили ЛГБТ+ атлеты на Олимпиаде?

Из 49 атлетов домой с медалями возвращаются 19, а количество полученных наград составляет 11:

5 золотых

2 серебряных

4 бронзовых

Таким образом 37% условной команды ЛГБТ+ заняли в своих соревнованиях места в топ-3 – это был бы отличный результат для любой национальной сборной.

Кто из спортсменов ЛГБТ+ стали олимпийскими медалистами?

Наиболее успешными видами спорта для условной ЛГБТ+ команды стали хоккей, фигурное катание и фристайл.

Золотые медалисты

Кайла Барнс, Хилари Найт, Алекс Карпентер – США, хоккей

Гийом Сизерон – Франция, фигурное катание

Бризи Джонсон – США, горнолыжный спорт

Амбер Гленн – США, фигурное катание

Матильда Гремо – Швейцария, фристайл

Серебряные медалисты

Брюс Муа – Великобритания, керлинг

Эмили Кларк, Эрин Амброуз, Эмеранс Машмеер, Брианна Дженнер, Лора Стейси, Мари-Филипп Пулен – Канада, хоккей

Бронзовые медалисты

Сандра Неслунд – Швеция, фристайл

Лаура Циммерман – Швейцария, хоккей

Тинеке ден Дулк – Бельгия, конькобежный спорт

Пол Пурье – Канада, фигурное катание

