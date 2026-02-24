Якби з цих спортсменів складали окрему збірну, вони б були 19-ою найбільшою командою на змаганнях. А у медальному заліку посіли б 13-те місце, пише Outsports.

Скільки медалей здобули ЛГБТ+ атлети на Олімпіаді?

З 49 атлетів додому з медалями повертаються 19, а кількість здобутих нагород складає 11:

5 золотих

2 срібних

4 бронзових

Таким чином 37% умовної команди ЛГБТ+ посіли у своїх змаганнях місця у топ-3 – це був би чудовий результат для будь-якої національної збірної.

Хто зі спортсменів ЛГБТ+ стали олімпійськими медалістами?

Найбільш успішними видами спорту для умовної ЛГБТ+ команди стали хокей, фігурне катання та фристайл.

Золоті медалісти

Кайла Барнс, Гіларі Найт, Алекс Карпентер – США, хокей

Гійом Сізерон – Франція, фігурне катання

Брізі Джонсон – США, гірськолижний спорт

Амбер Гленн – США, фігурне катання

Матильда Гремо – Швейцарія, фристайл

Срібні медалісти

Брюс Муа – Велика Британія, керлінг

Емілі Кларк, Ерін Амброуз, Емеранс Машмеєр, Бріанна Дженнер, Лора Стейсі, Марі-Філіп Пулен – Канада, хокей

Бронзові медалісти

Сандра Неслунд – Швеція, фристайл

Лаура Ціммерман – Швейцарія, хокей

Тінеке ден Дулк – Бельгія, ковзанярський спорт

Пол Пурьє – Канада, фігурне катання

