Офицер ВСУ сделал предложение украинке прямо на Олимпиаде

Екатерина Коцар стала первой представительницей Украины, которая на Олимпийских играх пробилась в финал соревнований по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Сразу после успешного выступления спортсменку ждала приятная неожиданность.

Парень Екатерины Коцар воспользовался случаем и праздником Дня влюбленных, чтобы решиться на новый шаг в их отношениях, пишет ТСН.

Что произошло на Олимпиаде с Екатериной Коцар?

Украинская фристайлистка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, который, как пишет Суспільне Спорт, служит в Вооруженных Силах Украины и имеет офицерское звание. Он решил сделать ей сюрприз на День Валентина прямо в зоне приземления возле трибун после заключительного третьего прыжка Екатерины. Судя по фотографии, где жених надевает на ее палец кольцо, Коцар ответила согласием, поэтому пара обручилась.

Как Екатерина Коцар выступила на Олимпийских играх?

С результатом 155,5 балла Коцар смогла квалифицироваться в финал биг-эйра. Ее позиция в итоговом протоколе 11-я. Решающие соревнования состоятся 16 февраля, и украинка обещает усложнить свои прыжки, чтобы попытаться бороться за главную тройку.

На камеру Екатерина также поддержала скелетониста Владислава Гераскевича: вон показала надпись "Freedom of Memory" – "Свобода памяти". Именно Коцар была одной из украинских спортсменов, кому было запрещено соревноваться в шлеме с надписью об Украине.

Что надо знать об Украине во фристайле на Олимпийских играх-2026?