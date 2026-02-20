Лидер сборной Украины дважды упал и вылетел с Олимпиады: он был главной надеждой на медаль

Медальные надежды Украины на Олимпийских играх-2026 получили существенный удар: трое из четырех наших спортсменов в лыжной акробатике не преодолели квалификацию. Особенно болезненной стала неудача лидера команды Дмитрия Котовского.

Котовский на протяжении сезона некоторое время был лидером общего зачета Кубка мира и одерживал победу на этапе. Но на олимпийском трамплине в Ливиньо он потерпел двойное фиаско, сообщает 24 Канал.

Что произошло в квалификации фристайла на Олимпийских играх?

Во время выполнения своих попыток Котовский дважды упал, что помешало ему набрать достаточное количество баллов для того, чтобы претендовать на место в финале.

Согласно итоговому протоколу, лидер сборной набрал лишь 95,16 балла в своей лучшей попытке и прекратил борьбу на 17-м месте.

Ян Гаврюк и Максим Кузнецов показали еще менее убедительные результаты – 21 и 23 места соответственно.

Зато Александр Окипнюк уже с первой попытки смог прыгнуть на 112,67 балла и получить путевку в финал. На вторую квалификацию он уже не выходил и мог отдохнуть перед решающим моментом – медальный шанс остается.

Почему фристайл – главный зимний вид для Украины?