Лидер сборной Украины дважды упал и вылетел с Олимпиады: он был главной надеждой на медаль
- Дмитрий Котовский, лидер украинской команды по лыжной акробатике, дважды упал во время квалификации на Олимпиаде-2026, заняв 17-е место.
- Александр Окипнюк получил путевку в финал фристайла на Олимпийских играх, набрав 112,67 балла в своей первой попытке.
Медальные надежды Украины на Олимпийских играх-2026 получили существенный удар: трое из четырех наших спортсменов в лыжной акробатике не преодолели квалификацию. Особенно болезненной стала неудача лидера команды Дмитрия Котовского.
Котовский на протяжении сезона некоторое время был лидером общего зачета Кубка мира и одерживал победу на этапе. Но на олимпийском трамплине в Ливиньо он потерпел двойное фиаско, сообщает 24 Канал.
Что произошло в квалификации фристайла на Олимпийских играх?
Во время выполнения своих попыток Котовский дважды упал, что помешало ему набрать достаточное количество баллов для того, чтобы претендовать на место в финале.
Согласно итоговому протоколу, лидер сборной набрал лишь 95,16 балла в своей лучшей попытке и прекратил борьбу на 17-м месте.
Ян Гаврюк и Максим Кузнецов показали еще менее убедительные результаты – 21 и 23 места соответственно.
Зато Александр Окипнюк уже с первой попытки смог прыгнуть на 112,67 балла и получить путевку в финал. На вторую квалификацию он уже не выходил и мог отдохнуть перед решающим моментом – медальный шанс остается.
Почему фристайл – главный зимний вид для Украины?
- Только в этой дисциплине мы получали медали на двух последних Зимних Олимпиадах. Оба раза на пьедестал почета поднимался Александр Абраменко.
- В Пхенчхане украинец стал олимпийским чемпионом, а четыре года спустя в Пекине добавил к этому серебро.
- Впервые в истории Украину во фристайле на Олимпиаде представляют сразу 9 спортсменов.