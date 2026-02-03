Где и когда смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр-2026
- Церемония открытия Олимпийских игр-2026 состоится на стадионе "Сан-Сиро" 6 февраля в 21:00 по киевскому времени.
- Официальным транслятором в Украине является Суспильное, а среди комментаторов – Виталий Волочай и Екатерина Яковленко.
Зимние олимпийские игры в Милане и Кортине объединят в борьбе за награды более 2800 спортсменов из 93 стран мира. Это первая Олимпиада, которую официально принимают сразу два города.
Одним из самых ярких моментов Игр традиционно станет церемония открытия с парадом атлетов. 24 Канал рассказывает, как не пропустить старт Зимней Олимпиады.
Где состоится открытие Олимпийских игр-2026?
Церемонию будет принимать легендарный стадион "Сан-Сиро", на котором обычно играют футбольные клубы Милан и Интер. Эта арена не будет привлечена к непосредственно соревнованиям и будет служить лишь местом для проведения шоу-открытия, которое начнется 6 февраля в 21 час по киевскому времени.
Кто транслирует открытие Олимпийских игр-2026 в Украине?
Официальным транслятором Игр является Суспильное. Церемония открытия и соревнования будут доступны не только на главном канале вещателя, но и на региональных.
Комментаторами будут спортивный журналист Виталий Волочай и шеф-редактор сайта Суспильное.Культура Екатерина Яковленко.
Также Олимпийские игры транслирует Eurosport.
Кто будет знаменосцем сборной Украины?
Украинский флаг во время парада атлетов будут нести скелетонист, участник уже третьей Олимпиады Владислав Гераскевич и единственная представительница Украины в шорт-треке, дебютантка Олимпийских игр Елизавета Сидорко.
Кто выступит на открытии Олимпийских игр?
Организаторы обещают, что хедлайнером станет обладательница Грэмми Мэрайя Кэри. Также ожидаются выступления и других звезд – тенора Андреа Бочелли, певицы Лауры Пазини, пианиста-виртуоза Лан Лан.
Главной темой церемонии станет "Гармония" – шоу расскажет об итальянской культуре, истории и ценностях.