"Это что-то особенное": мама и сын впервые одновременно поехали на Зимние Олимпийские игры
- Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола впервые одновременно будут представлять Мексику на Зимних Олимпийских играх 2026 года.
- Сара уже была участницей шести Олимпиад, а для Лассе это будет дебют благодаря успехам на юниорском и взрослом уровнях.
Олимпийская сборная Мексики обычно незаметна на зимних Олимпиадах – но в Милан и Кортину уже едет с рекордом. Все благодаря составу команды из 5 спортсменов, из которых двое являются мамой и сыном.
Сара Шлепер является суперопытной горнолыжницей, для которой это уже будут седьмые Игры в карьере. А ее сын Лассе будет дебютировать на соревнованиях такого уровня, пишет NV.
Как мама и сын попали на Зимние Олимпийские игры 2026?
Шлепер ранее выступала за сборную Соединенных Штатов. Как указано в Википедии, в составе американской команды она участвовала в Олимпиадах 1998, 2002, 2006 и 2010 годов. Лучший результат – 10-е место в Турине в слаломе.
В 2011 году Сара, казалось, завершила карьеру. На прощание она символично совершила спуск в платье вместе с маленьким сыном Лассе на руках.
Но через некоторое время благодаря браку с мексиканцем Шлепер получила гражданство этой страны и право поехать на Игры от нее. Поэтому в 2018 году в Пхенчхане и в 2022-м в Пекине приняла участие в гиганте и супергиганте. А сейчас в свои 46 лет снова штурмует олимпийские вершины – но уже в компании Лассе.
Лассе Хахиола признался, что быть в одной олимпийской команде с мамой для него – это нечто особенное. Парень с детства учился стоять на лыжах и квалифицировался на Олимпиаду в Италии благодаря хорошим выступлениям на юниорском и взрослом уровне.
Были ли когда-то родители и дети одновременно на Олимпиаде?
- Для Зимних игр участие мамы и сына – это первый подобный случай.
- А вот на Летних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году уже была такая история: в пулевой стрельбе выступали Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани за команду Грузии.