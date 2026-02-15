Невероятный рекорд: Йоханнес Клебо стал самым титулованным зимним олимпийцем в истории

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо достиг фантастического рекорда: 9 золотых медалей на Зимних Олимпийских играх. Спортсмен также повторил лучший результат по количеству золота на одной Олимпиаде.

Клебо начал свою олимпийскую карьеру в Пхенчхане в 2018 году. Всего за 8 лет ему удалось получить больше золота, чем любому другому зимнему спортсмену за все время, пишет Суспільне Спорт.

Как Клебо установил рекорд золотых медалей?

Норвежец буквально уничтожает соперников в каждой гонке, в которой участвует. Клебо выиграл в трех личных дисциплинах – скиатлоне 10+10 километров, классическом спринте и гонке с раздельным стартом на 10 километров.

А в воскресенье, 15 февраля, Йоханнес окончательно утвердил свое доминирование в зимнем спорте, помог команде Норвегии одержать победу в эстафете 4 по 7,5 километров.

Таким образом у Клебо уже девять золотых медалей Олимпиад – никому в истории не удавалось выиграть больше. К тому же, в Милане и Кортине в активе норвежца четыре победы – как пишет Спорт24, столько медалей высшей пробы удавалось привезти с одних Игр только великому и ужасному королю биатлона Уле-Айнару Бьорндалену в 2022 году в Солт-Лейк Сити.

Какие еще достижения есть у Клебо?