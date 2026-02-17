Снегопад привел к досрочному завершению прыжков и отмене целого раунда, который мог изменить итоговый протокол. Больше всего пострадали Япония и Германия, пишет Reuters.

Что произошло на Олимпиаде в прыжках с трамплина?

Перед заключительным прыжком Австрия, Польша и Норвегия занимали призовые места, но попытки от Японии и Германии внесли в борьбу за медали серьезную интригу. Зато польский спортсмен провалил свой прыжок, и его команда упала на четвертую строчку. Так же неудачно прыгнул словенец Домен Превц, перечеркнув шансы на пьедестал.

Во время заключительного раунда погода в ски-парке Предаццо ощутимо испортилась, начался снегопад. Норвежец Кристоффер Сундаль так и не смог осуществить свою попытку.

Организаторы после совещания объявили, что соревнования будут завершены без учета заключительного раунда. То есть Германия и Япония, которые в это время были в тройке, выпали из нее, а золото, серебро и бронза достались Австрии, Польше и Норвегии соответственно.

Как отреагировали на результаты Германия и Япония?

Как пишет Суспільне Спорт, команды и тренеры были возмущены тем, что их удачные попытки просто сбросили со счетов.

Наибольший гнев вызвал тот факт, что через полчаса после отмены последней попытки в Предаццо завершилась непогода. Во время церемонии награждения снегопада уже не было.

Немцы и японцы апеллировали, что организаторы должны были немного подождать, а не принимать поспешное решение. Однако итоги соревнований не изменились.

