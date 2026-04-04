Без россиян Олимпиада очистилась: на Играх-2026 произошло то, чего не было почти 30 лет
- На Зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине после изучения 3000 допинг-проб не было найдено ни одной положительной.
- В период с 2011-2015 годов в России действовала государственная программа фальсификации допинг-проб, что привело к лишению россиян 51 медали.
Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине войдут в историю как одни из самых "чистых". После изучения 3000 допинг-проб в лабораториях не было найдено ни одной положительной.
В целом образцы сдавали около 2000 участников соревнований. Это была самая массовая антидопинговая проверка за все время исследований запрещенных веществ в спорте, пишет BBC.
Какие результаты допинг-контроля на Олимпиаде-2026?
92% всех участников Олимпийских игр сдавали хотя бы один допинг-тест в течение 6 месяцев до начала соревнований. Во Всемирном антидопинговом агентстве WADA и Международном тестовом агентстве считают, что это позволило гарантировать прозрачность квалификационных результатов.
Ни одна из проверок не выявила нарушения антидопинговых правил. Говорить о том, что Олимпиада была на 100% "чистой" пока рано, ведь пробирки хранятся 10 лет и впоследствии повторно тестируются с помощью новых технологий. Но положительная тенденция однозначно присутствует: последний раз на Зимних играх без допинг-скандалов обошлось лишь 28 лет назад в Нагано-1998.
Сколько медалей отобрали у спортсменов из-за допинга за последние годы?
Допинговые злоупотребления, которые не всегда удается выявить сразу, испортили момент спортивного триумфа по меньшей мере для 46 спортсменов в течение периода с Олимпиады-2012 в Лондоне.
Именно столько наград было перераспределено после того, как их владельцы были пойманы на употреблении запрещенных препаратов. 31 медаль МОК постановил вернуть.
Как Россия пыталась обмануть мировой спорт?
- В течение 2011-2015 годов в стране-агрессоре существовала государственная программа фальсификации допинг-проб, которая активно работала на вмешательство в результаты Олимпиад 2012 года в Лондоне и 2014 года в Сочи.
- Как пишет Википедия, этот скандал и другие злоупотребления со стороны россиян привели к лишению россиян в целом 51 медали. Фактически каждая третья награда, полученная РФ, была признана нечестной. На Олимпиадах было зафиксировано 150 случаев нарушения россиянами антидопинговых правил, это абсолютный антирекорд среди всех наций.
- Во время Олимпийских игр в Милане состоялась церемония награждения эстафетных команд, у которых россияне украли медали прошлых Игр благодаря допингу.