На Зимних Играх-2026 определился первый олимпийский чемпион
- Швейцарец Франйо фон Аллмен стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске на Олимпиаде-2026.
- Украинец Дмитрий Шепюк финишировал 33-им в скоростном спуске, опередив нескольких соперников.
Первым медальным стартом Олимпиады-2026 в Италии стал скоростной спуск в горнолыжном спорте. Украина была представлена 20-летним Дмитрием Шепюком.
К сожалению, наш соотечественник не вмешался в распределение наград. Борьба шла между итальянцами и представителями Швейцарии, пишет 24 Канал.
Как завершился скоростной спуск на Олимпиаде-2026?
Лучший результат на очень сложной технически трассе длиной около 3400 метров с перепадом высот в километр продемонстрировал швейцарец Франйо фон Аллмен, для которого это дебютные Олимпийские игры.
Другие два места на пьедестале почета достались спортсменам из страны-хозяйки Олимпиады. Джованни Францони стал вторым, а бронза досталась Доминику Парису.
Зато лидер общего зачета Кубка мира швейцарец Марко Одерматт за медали зацепиться не смог – лишь четвертое место.
Как выступил в скоростном спуске украинец Дмитрий Шепюк?
Украинец стартовал под предпоследним, 35-ым номером. Уступив лидеру около 8,5 секундами, Шепюк завершил соревнования 33-м, опередив не только тех спорстменов, кто не завершил дистанцию, но и ирландца Кормака Комерфорда.
Какие соревнования с участием украинцев состоятся на Олимпиаде-2026 сегодня, 7 февраля?
- Наши лыжницы в скиатлоне 10км + 10км не смогли завершить дистанцию, ведь отстали от лидеров более чем на круг.
- В 18 часов начинаются соревнования в санном спорте, где первые две попытки выполнят Андрей Мандзий и Антон Дукач.