На Зимних Играх-2026 определился первый олимпийский чемпион

Первым медальным стартом Олимпиады-2026 в Италии стал скоростной спуск в горнолыжном спорте. Украина была представлена 20-летним Дмитрием Шепюком.

К сожалению, наш соотечественник не вмешался в распределение наград. Борьба шла между итальянцами и представителями Швейцарии, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зимние Олимпийские игры-2026: онлайн-трансляция соревнований в Италии

Как завершился скоростной спуск на Олимпиаде-2026?

Лучший результат на очень сложной технически трассе длиной около 3400 метров с перепадом высот в километр продемонстрировал швейцарец Франйо фон Аллмен, для которого это дебютные Олимпийские игры.

Другие два места на пьедестале почета достались спортсменам из страны-хозяйки Олимпиады. Джованни Францони стал вторым, а бронза досталась Доминику Парису.

Зато лидер общего зачета Кубка мира швейцарец Марко Одерматт за медали зацепиться не смог – лишь четвертое место.

Как выступил в скоростном спуске украинец Дмитрий Шепюк?

Украинец стартовал под предпоследним, 35-ым номером. Уступив лидеру около 8,5 секундами, Шепюк завершил соревнования 33-м, опередив не только тех спорстменов, кто не завершил дистанцию, но и ирландца Кормака Комерфорда.

Какие соревнования с участием украинцев состоятся на Олимпиаде-2026 сегодня, 7 февраля?