На жаль, наш співвітчизник не втрутився у розподіл нагород. Боротьба точилася між італійцями та представниками Швейцарії, пише 24 Канал.

Як завершився швидкісний спуск на Олімпіаді-2026?

Найкращий результат на дуже складній технічно трасі довжиною близько 3400 метрів з перепадом висот у кілометр продемонстрував швейцарець Франйо фон Аллмен, для якого це дебютні Олімпійські ігри.

Інші два місця на п'єдесталі пошани дісталися спортсменам з країни-господарки Олімпіади. Джованні Францоні став другим, а бронза дісталася Домініку Парісу.

Натомість лідер загального заліку Кубка світу швейцарець Марко Одерматт за медалі зачепитися не зміг – лише четверте місце.

Як виступив у швидкісному спуску українець Дмитро Шеп'юк?

Українець стартував під передостаннім, 35-им номером. Поступившись лідеру близько 8,5 секундами, Шеп'юк завершив змагання 33-ім, випередивши не лише тих спорстменів, хто не завершив дистанцію, але й ірландця Кормака Комерфорда.

