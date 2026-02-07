7 февраля, 01:00
Зимние Олимпийские игры-2026: онлайн-трансляция соревнований в Италии
Основные тезисы
- Зимние Олимпийские игры-2026 проходят с 6 по 22 февраля в Милане, Италия.
- В соревнованиях принимают участие почти 3 тысячи атлетов из 92 стран.
С 6 по 22 февраля в итальянском Милане и близлежащих локациях проходят Зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях принимают почти 3 тысячи атлетов из 92 стран мира.
Украина представлена 46 спортсменами в 11 дисциплинах. 24 Канал предлагает вместе следить за их успехами.
Какие дисциплины представлены на зимней Олимпиаде?
В целом соревнования проводятся в 16 различных видах спорта:
- горнолыжный спорт;
- биатлон;
- бобслей;
- лыжные гонки;
- керлинг;
- фигурное катание;
- фристайл;
- хоккей на льду с шайбой;
- санный спорт;
- лыжное двоеборье;
- шорт-трек;
- скелетон;
- прыжки на лыжах с трамплина;
- ски-альпинизм (впервые на Олимпиадах);
- сноубординг;
- конькобежный спорт.
Какова ситуация в медальном зачете Олимпийских игр-2026?
Всего будет разыграно 116 комплектов наград.
Что еще нужно знать об Олимпийских играх-2026?
- Это первая Олимпиада, которая официально проходит сразу в двух городах – Милане и Кортине-д'Ампеццо.
- Церемония закрытия состоится не на том стадионе, где было открытие соревнований – ее будет принимать античная арена в Вероне.
- За всю историю зимних Олимпиад Украина имеет 9 наград: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.