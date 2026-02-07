Укр Рус
7 февраля, 01:00
Зимние Олимпийские игры-2026: онлайн-трансляция соревнований в Италии

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Зимние Олимпийские игры-2026 проходят с 6 по 22 февраля в Милане, Италия.
  • В соревнованиях принимают участие почти 3 тысячи атлетов из 92 стран.

С 6 по 22 февраля в итальянском Милане и близлежащих локациях проходят Зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях принимают почти 3 тысячи атлетов из 92 стран мира.

Украина представлена 46 спортсменами в 11 дисциплинах. 24 Канал предлагает вместе следить за их успехами.

Какие дисциплины представлены на зимней Олимпиаде?

В целом соревнования проводятся в 16 различных видах спорта:

  • горнолыжный спорт;
  • биатлон;
  • бобслей;
  • лыжные гонки;
  • керлинг;
  • фигурное катание;
  • фристайл;
  • хоккей на льду с шайбой;
  • санный спорт;
  • лыжное двоеборье;
  • шорт-трек;
  • скелетон;
  • прыжки на лыжах с трамплина;
  • ски-альпинизм (впервые на Олимпиадах);
  • сноубординг;
  • конькобежный спорт.

Какова ситуация в медальном зачете Олимпийских игр-2026?

Всего будет разыграно 116 комплектов наград.

Онлайн-трансляция событий зимних Олимпийских игр-2026

Что еще нужно знать об Олимпийских играх-2026?

  • Это первая Олимпиада, которая официально проходит сразу в двух городах – Милане и Кортине-д'Ампеццо.
  • Церемония закрытия состоится не на том стадионе, где было открытие соревнований – ее будет принимать античная арена в Вероне.
  • За всю историю зимних Олимпиад Украина имеет 9 наград: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.