Зимние Олимпийские игры-2026: онлайн-трансляция соревнований в Италии

С 6 по 22 февраля в итальянском Милане и близлежащих локациях проходят Зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях принимают почти 3 тысячи атлетов из 92 стран мира.

Украина представлена 46 спортсменами в 11 дисциплинах. Какие дисциплины представлены на зимней Олимпиаде? В целом соревнования проводятся в 16 различных видах спорта: горнолыжный спорт;

биатлон;

бобслей;

лыжные гонки;

керлинг;

фигурное катание;

фристайл;

хоккей на льду с шайбой;

санный спорт;

лыжное двоеборье;

шорт-трек;

скелетон;

прыжки на лыжах с трамплина;

ски-альпинизм (впервые на Олимпиадах);

сноубординг;

конькобежный спорт. Какова ситуация в медальном зачете Олимпийских игр-2026? Всего будет разыграно 116 комплектов наград. Онлайн-трансляция событий зимних Олимпийских игр-2026 Что еще нужно знать об Олимпийских играх-2026? Это первая Олимпиада, которая официально проходит сразу в двух городах – Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Церемония закрытия состоится не на том стадионе, где было открытие соревнований – ее будет принимать античная арена в Вероне.

За всю историю зимних Олимпиад Украина имеет 9 наград: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.