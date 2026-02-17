Певец в Милане и Кортине работает корреспондентом одной из телесетей, а также продвигает следующие летние Олимпийские игры, которые состоятся в Лос-Анджелесе. В стране-агрессоре попытались создать иллюзию, что Snoop Dogg против украинцев, пишет France 24.

Какой фейк запустили россияне об Украине и Snoop Dogg?

В сети появилось фальшивое видео с логотипом якобы американского развлекательного телеканала, на котором утверждается, что Snoop Dogg отказался от фото со сборной командой Украины. Рэпер якобы заявил, что украинская армия "практикует нацизм".

По словам специалистов по противодействию дезинформации, этот фейк стал частью кампании россиян, которая носит название "Перегрузка". Она была активной и во время предыдущей Олимпиады в Париже 2024 года. Цель – дискредитировать Олимпийские игры и конкретно Украину, а также создать негативный информационный фон в отношении украинских беженцев в мире.

Какие еще фейки об украинцах были на Олимпиаде?