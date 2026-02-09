Гераскевич выступил на Олимпиаде в шлеме с убитыми Россией спортсменами: что сказал МОК

Знаменосец олимпийской сборной Украины скелетонист Владислав Гераскевич начал на Играх в Италии официальные тренировки. К главным соревнованиям четырехлетия спортсмен подготовил особый шлем.

Гераскевич разместил на своей экипировке фото украинских спортсменов, которых россияне убили за время полномасштабного вторжения. Это может привести к проблемам с Международным олимпийским комитетом, пишет Суспільне.

Что сделал Гераскевич на официальных тренировках Олимпиады?

Единственный представитель Украины в скелетоне вышел на первые два проезда по трассе в Кортине в шлеме, посвященном погибшим украинским спортсменам – несмотря на угрозы МОК о запрете любых высказываний о войне.

Гераскевич отметил, что не считает это нарушением каких-либо правил, поскольку шлем не содержал рекламных материалов в пользу какого-то бенефициара. Свою позицию знаменосец сборной готов отстаивать до конца.

Что сказал Гераскевич о возможной реакции МОК?

Сразу после выступления на тренировках Владислав рассказал, что МОК имеет претензии к его шлему. Пока речь идет скорее о разговорах и предостережениях, чем санкциях. Но исключать такое развитие событий нельзя.

Какой будет реакция, если запретят соревноваться в этом шлеме? Пока не знаем, но мы готовы бороться за это право. Эти люди боролись за нас, некоторые из них на передовых, и мы не имеем права так легко сдаваться. Мы готовы идти и в суды, в CAS,куда угодно. Мы будем стоять на своем,

– заявил Гераскевич.

Владислав Гераскевич со своим шлемом / фото Суспільне

Как Гераскевич выступил на официальных тренировках?