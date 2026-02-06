Выход Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады: как это было
- На церемонии открытия зимней Олимпиады в Италии флаг Украины несли скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекерка Елизавета Сидьорко.
- Владислав Гераскевич уже третий раз участвует в Олимпиаде, а Елизавета Сидьорко выступает впервые, и для нее это особый момент из-за отца, который на фронте.
В Италии стартовали 25-е зимние Олимпийские игры. Соревнования продлятся до 22 февраля, во время них будет разыграно 116 комплектов медалей.
Украина стала одной из почти сотни стран-участниц зимней Олимпиады. Церемония открытия Игр проходит в Милане на легендарном стадионе "Сан Сиро", сообщает 24 Канал.
Кто стали знаменосцами Украины?
Флаг Украины во время парада атлетов доверили пронести скелетонисту Владиславу Гераскевичу и представительнице нашего государства в шорт-треке Елизавете Сидорко.
27-летний Гераскевич приехал уже на третьи свои Олимпийские игры. Влад – не только единственный украинский скелетонист на таком уровне, но и популяризатор своего спорта в Украине и активист, который не боится говорить о российско-украинской войне на международной арене и бороться за отстранение россиян из большого спорта.
21-летняя Елизавета Сидорко впервые выступит на Олимпиаде. Спортсменка из Харьковщины признавалась, что для нее нести знамя своей страны – особый момент, ведь это заставит гордиться ее отца, защитника Украины, который сейчас находится на фронте.
Как прошел выход Украины?
Организаторы отказались от традиционного парада атлетов исключительно на главном стадионе – спортсмены шли в разных локациях, подчеркивая то, что эти Олимпийские игры впервые сосредоточены не на одном городе, а на всей северной Италии.
Поэтому Елизавета Сидьорко несла флаг на "Сан-Сиро", поскольку шорт-трекисты будут соревноваться в Милане, а Владислав Гераскевич – в Кортине, где расположена трасса для бобслея и скелетона.
Сборная Украины на параде атлетов / скриншот из трансляции
Украинские атлеты в кластере Предаццо / скриншот с трансляции
Что надо знать об Олимпийских играх-2026?
- Это первая Олимпиада, что происходит не в одном конкретном городе, а имеет две "столицы" и сразу несколько соревновательных кластеров в трех регионах Италии.
- Впервые на Зимней Олимпиаде представлен ски-альпинизм.
- Талисманы Игр – игривые горностаи Тина и Мило.
- Украина представлена 46 атлетами в 11 видах спорта.