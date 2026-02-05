Зимнюю Олимпиаду могут перенести: причина удивит многих

Будущие зимние Олимпийские игры могут перенести с февраля на январь. Из-за глобального потепления и изменения климата представители МОК рассматривают вариант изменения календаря соревнований.

Будущие зимние Олимпийские игры могут проводить в январе вместо февраля. В Международном олимпийском комитете рассчитывают, что это позволит гарантировать более стабильные погодные условия и лучшее снежное покрытие, информирует ESPN.

Почему хотят изменить даты проведения Олимпийских игр?

МОК обсуждает перенос зимних Олимпийских игр на январь из-за глобального потепления и уменьшения продолжительности зимы. По словам представителей комитета, более теплая температура угрожает качеству снега на трассах и становится менее приемлемой для спортсменов.

Кроме этого, каждый год уменьшается высота снежного покрова в марте. Это делает неприемлемым проведение Паралимпийских игр в этом месяце – именно поэтому МОК рассматривает вариант провести следующие Олимпиады в январе, а Паралимпийские соревнования – в феврале.

Что говорят в МОК?

Международный олимпийский комитет подтверждает, что изменение дат является опцией в программе будущих Олимпийских игр под новым президентством Кирсти Ковентри. Эту идею обсуждают в рамках инициативы "Fit For The Future".

Перенос Олимпиады на январь может повлиять на мировой спортивный календарь, в частности проведение Кубков мира и других зимних соревнований, а также столкнуться с конкуренцией с NFL и NBA в США.

Климатические вызовы

С 1964 года все зимние Олимпиады открывались в феврале, но потепление может сделать этот период слишком теплым для качественного снега и трасс, особенно в марте, когда солнце сильнее.

Активисты уже передали МОК петицию с более чем 21 000 подписей, которая призывает к более решительным действиям против спонсорства зимних видов спорта нефтяными компаниями и борьбы с глобальным потеплением.

Что будет дальше?