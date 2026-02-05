Зимнюю Олимпиаду могут перенести: причина удивит многих
- МОК рассматривает возможность переноса зимних Олимпийских игр на январь из-за глобального потепления и уменьшения продолжительности зимы.
- Перенос может повлиять на мировой спортивный календарь и столкнуться с конкуренцией с NFL и NBA в США.
Будущие зимние Олимпийские игры могут перенести с февраля на январь. Из-за глобального потепления и изменения климата представители МОК рассматривают вариант изменения календаря соревнований.
Будущие зимние Олимпийские игры могут проводить в январе вместо февраля. В Международном олимпийском комитете рассчитывают, что это позволит гарантировать более стабильные погодные условия и лучшее снежное покрытие, информирует ESPN.
Почему хотят изменить даты проведения Олимпийских игр?
МОК обсуждает перенос зимних Олимпийских игр на январь из-за глобального потепления и уменьшения продолжительности зимы. По словам представителей комитета, более теплая температура угрожает качеству снега на трассах и становится менее приемлемой для спортсменов.
Кроме этого, каждый год уменьшается высота снежного покрова в марте. Это делает неприемлемым проведение Паралимпийских игр в этом месяце – именно поэтому МОК рассматривает вариант провести следующие Олимпиады в январе, а Паралимпийские соревнования – в феврале.
Что говорят в МОК?
Международный олимпийский комитет подтверждает, что изменение дат является опцией в программе будущих Олимпийских игр под новым президентством Кирсти Ковентри. Эту идею обсуждают в рамках инициативы "Fit For The Future".
Перенос Олимпиады на январь может повлиять на мировой спортивный календарь, в частности проведение Кубков мира и других зимних соревнований, а также столкнуться с конкуренцией с NFL и NBA в США.
Климатические вызовы
С 1964 года все зимние Олимпиады открывались в феврале, но потепление может сделать этот период слишком теплым для качественного снега и трасс, особенно в марте, когда солнце сильнее.
Активисты уже передали МОК петицию с более чем 21 000 подписей, которая призывает к более решительным действиям против спонсорства зимних видов спорта нефтяными компаниями и борьбы с глобальным потеплением.
Что будет дальше?
- Более 100 членов МОК должны снова встретиться в июне, чтобы принять решение относительно будущего календаря зимних Олимпийских игр.
- Предварительно ожидается, что Олимпиада-2030 во Французских Альпах продлится с 1 по 17 февраля, а Зимние игры 2034 года в Юте – с 10 по 26 февраля.
- Зимние Олимпийские игры-2026 стартуют без изменений 6 февраля в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.