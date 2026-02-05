Наступні Олімпіади можуть проводити у січні замість лютого. У Міжнародному олімпійському комітеті розраховують, що це дозволить гарантувати більш стабільні погодні умови та краще снігове покриття, інформує ESPN.

Чому хочуть змінити дати проведення Олімпійських ігор?

МОК обговорює перенесення зимових Олімпійських ігор на січень через глобальне потепління і зменшення тривалості зими. За словами представників комітету, тепліша температура загрожує якості снігу на трасах і стає менш прийнятною для спортсменів.

Крім цього, щороку зменшується висота снігового покриву у березні. Це робить неприйнятним проведення Паралімпійських ігор у цьому місяці – саме через це МОК розглядає варіант провести наступні Олімпіади в січні, а Паралімпійські змагання – у лютому.

Що кажуть у МОК?

Міжнародний олімпійський комітет підтверджує, що зміна дат є опцією у програмі майбутніх Олімпійських ігор під новим президентством Кірсті Ковентрі. Цю ідею обговорюють у межах ініціативи "Fit For The Future".

Перенесення Олімпіади на січень може вплинути на світовий спортивний календар, зокрема проведення Кубків світу та інших зимових змагань, а також зіткнутися з конкуренцією з NFL та NBA у США.

Кліматичні виклики

З 1964 року всі зимові Олімпіади відкривалися в лютому, але потепління може зробити цей період занадто теплим для якісного снігу і трас, особливо в березні, коли сонце сильніше.

Активісти вже передали МОК петицію з більш ніж 21 000 підписів, яка закликає до більш рішучих дій проти спонсорства зимових видів спорту нафтовими компаніями та боротьби з глобальним потеплінням.

Що буде далі?