24 Канал рассказывает, где состоится последнее событие Олимпиады-2026 и когда его можно посмотреть.

Где организаторы проведут церемонию закрытия Олимпиады?

Хотя городами-хозяйками Зимних Игр в этом году являются Милан и Кортина-д'Ампеццо, закрывать главные соревнования четырехлетия доверили совсем другому городу.

Как пишет официальный сайт Олимпиады, церемония состоится в Вероне на античной Арене, считающейся лучше всего сохранившимся амфитеатром времен Римской империи. Она входит в тройку крупнейших арен Древней эпохи.

В отличие от огромного "Сан Сиро", где на церемонии открытия смогли побывать 80 тысяч зрителей, трибуны Арены Вероны способны вместить гораздо меньше – около 12 тысяч.

Несмотря на меньший масштаб, организаторы обещают яркое визуальное и музыкальное шоу под лозунгом "Красота в движении", которое позволит атлетам и зрителям "отпраздновать товарищеский дух соревнований, который возник на протяжении Олимпийских Игр".

Когда начнется церемония закрытия Олимпиады?

Как и церемония открытия, начало финального события Олимпиады запланировано на 21:00 по киевскому времени. Транслировать церемонию закрытия Игр-2026 22 февраля будет Общественное Спорт, а также каналы Eurosport, доступны для просмотра в сервисе HBO Max.