Самая богатая спортсменка Олимпиады нарвалась на сокрушительную критику из-за "измены"

Самая успешная фристайлистка Эйлин Гу всех времен оказалась под волной критики после смены гражданства. В 2019 году она начала выступать за Китай – страну происхождения ее матери, хотя сама родилась в Сан-Франциско. Это решение вызвало оживленные споры в США и Китае и снова стало предметом обсуждения во время Олимпиады-2026.

Энес Кантер Фридом, легендарный игрок НБА и гражданин США, раскритиковал 22-летнюю спортсменку за смену гражданства, сообщил журналист Ник Сортор в соцсети Х. Он отметил, что считает ее поступок предательством.

Что сказали относительно Эйлин Гу?

Баскетболист Фридом отметил, что спортсменка фактически выступает против США и поддерживает страну, которую называет "одним из худших нарушителей прав человека в мире".

Она начала представлять государство, которое он обвиняет в массовых смертях собственного населения и грубых нарушениях прав человека.

Кстати, вице-президент США Джей Ди Вэнс также высказался относительно Эйлин Гу. Сказал, что это право спортсменов самостоятельно определять, какую страну представлять.

По его мнению человек, который вырос в США и воспользовался преимуществами американской системы, свобод и независимости, должен стремиться выступать именно за Соединенные Штаты. Политик добавил, что лично поддерживает американских атлетов, ведь для него это вопрос не только таланта, но и ценностей и лояльности.

В то же время он подчеркнул, что в соответствии с международными правилами спортсмены имеют право выбирать страну для представительства, однако избиратели, по его словам, также имеют право формировать собственную оценку такого выбора.

Член Палаты представителей США Энди Оглз высказался значительно резче. Он заявил, что Эйлин Гу является спортсменкой, рожденной в США, которая "работает на коммунистический Китай". Политик заявил, что режим Китая стремится уничтожить США и те, кто предает страну, должны понести последствия.

В свою очередь известный американский журналист и бывший спортсмен Джон Рут также резко раскритиковал Эйлин Гу, назвав ее трусихой и предательницей. Причиной стала ситуация, когда во время одного из интервью ее спросили о геноциде уйгуров в Китае, а она ответила, что не является экспертом в этом вопросе.

Как выступила Эйлин Гу на Олимпиаде-2026?