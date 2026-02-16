22-летняя звезда, представляющая Китай, считается самой богатой участницей Олимпиады-2026. По данным Forbes, Эйлин Гу занимает четвертое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок.
Какие доходы у китаянки?
Годовой доход Эйлин Гу составляет около 23 миллионов долларов, а общее состояние оценивается в примерно 50 миллионов долларов. Зато призовые за участие в соревнованиях составляют менее 100 тысяч долларов.
Спорт для Эйлин Гу лишь витрина. Основные деньги приносят реклама и имидж.
Среди партнеров, с которыми работает китайская спортсменка – Porsche, Red Bull, Louis Vuitton, Tiffany & Co., IWC Schaffhausen, TCL.
В 2021 году ее рекламные контракты превышали 30 миллионов долларов.
Модель, инфлюенсер и символ двух миров
Гу работает с агентством IMG Models и выходила на подиумы Victoria's Secret и Louis Vuitton.
Она имеет огромную аудиторию в соцсетях и стала маркетинговым феноменом, соединив американскую популярность и китайский рынок.
Эйлин Гу/Фото из соцсетей спортсменки
Именно эта "двойная идентичность" сделала ее золотой жилой для брендов – и причиной политических споров вокруг карьеры, пишет The Wall Street Journal.
Спортивные достижения Эйлин Гу
- Эйлин Гу родилась 3 сентября 2003 года в Сан-Франциско в семье американца и китаянки. В подростковом возрасте она решила выступать за Китай, объяснив это желанием популяризировать фристайл в стране матери.
- Мировую славу спортсменке принесли Игры-2022 в Пекине – там она выиграла 2 золотые и 1 серебряную медали в биг-эйре, хафпайпе и слоупстайле.
- К 2026 году она подходит уже как суперзвезда и одна из главных медийных персон Олимпиады.