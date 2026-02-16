22-летняя звезда, представляющая Китай, считается самой богатой участницей Олимпиады-2026. По данным Forbes, Эйлин Гу занимает четвертое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок.

Какие доходы у китаянки?

Годовой доход Эйлин Гу составляет около 23 миллионов долларов, а общее состояние оценивается в примерно 50 миллионов долларов. Зато призовые за участие в соревнованиях составляют менее 100 тысяч долларов.

Спорт для Эйлин Гу лишь витрина. Основные деньги приносят реклама и имидж.

Среди партнеров, с которыми работает китайская спортсменка – Porsche, Red Bull, Louis Vuitton, Tiffany & Co., IWC Schaffhausen, TCL.

В 2021 году ее рекламные контракты превышали 30 миллионов долларов.

Модель, инфлюенсер и символ двух миров

Гу работает с агентством IMG Models и выходила на подиумы Victoria's Secret и Louis Vuitton.

Она имеет огромную аудиторию в соцсетях и стала маркетинговым феноменом, соединив американскую популярность и китайский рынок.



Именно эта "двойная идентичность" сделала ее золотой жилой для брендов – и причиной политических споров вокруг карьеры, пишет The Wall Street Journal.

