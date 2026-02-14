Выступление Шайдорова стало одной из самых громких сенсаций Олимпиады в фигурном катании. Главный претендент на победу, американский спортсмен Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и завершил соревнования на 8-м месте, передает 24 Канал.

Что означает победа Шайдорова для Казахстана?

Михаил Шайдоров завоевал для Казахстана первую золотую олимпийскую медаль с 1994 года. Тогда победу праздновал лыжник Владимир Смирнов.

За триумф на Олимпиаде-2026 Шайдорова щедро наградят в родной стране. Национальный олимпийский комитет Казахстана еще до старта соревнований обнародовал расценки за получение призовых мест – "золото" оценивается в 250 тысяч долларов.

Высшие призовые только в экзотических для зимних Олимпиады стран, вроде Гонконга и Сингапура (более 700 тысяч долларов), сообщает NV.

Как выступил Шайдоров в произвольной программе?

В финальном противостоянии Шайдоров собрал всего 291,58 баллов, выполняя программу с пятью четверными прыжками – лучший результат соревнований. Его выступление позволило обойти японских фигуристов: Юму Кагияму (серебро) и Шуна Сато (бронза).

21-летний Шайдоров является уроженцем города Алматы. Он начал заниматься фигурным катанием в 2010 году под руководством отца Станислава Шайдорова, многократного чемпиона Казахстана. в 2018 году переехал в Сочи, где его наставником стал олимпийский чемпион Алексей Урманов.

