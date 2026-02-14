Виступ Шайдорова став однією з найгучніших сенсацій Олімпіади у фігурному катанні. Головний претендент на перемогу, американський спортсмен Ілля Малінін, двічі впав у довільній програмі і завершив змагання на 8-му місці, передає 24 Канал.
Що означає перемога Шайдорова для Казахстану?
Михайло Шайдоров виборов для Казахстану першу золоту олімпійську медаль з 1994 року. Тоді перемогу святкував лижник Володимир Смірнов.
За тріумф на Олімпіаді-2026 Шайдорова щедро нагородять у рідній країні. Національний олімпійський комітет Казахстану ще до старту змагань оприлюднив розцінки за здобуття призових місць – "золото" оцінюється у 250 тисяч доларів.
Вищі призові лише в екзотичних для зимових Олімпіади країн, на кшталт Гонконгу та Сінгапуру (понад 700 тисяч доларів), повідомляє NV.
Як виступив Шайдоров у довільній програмі?
У фінальному протистоянні Шайдоров зібрав загалом 291,58 бали, виконуючи програму з п'ятьма четверними стрибками – найкращий результат змагань. Його виступ дозволив обійти японських фігуристів: Юму Кагіяму (срібло) та Шуна Сато (бронза).
21-річний Шайдоров є уродженцем міста Алмати. Він почав займатися фігурним катанням у 2010 році під керівництвом батька Станіслава Шайдорова, багаторазового чемпіона Казахстану. 2018 року переїхав до Сочі, де його наставником став олімпійський чемпіон Олексій Урманов.
Фігурне катання в Україні
Україна має яскраву, хоч і нечисленну, олімпійську історію у фігурному катанні. Єдину золоту медаль для нашої країни на Іграх здобула Оксана Баюл у 1994 році в Ліллехаммері, перемігши в жіночому одиночному катанні.
Попри складні умови для розвитку цього виду спорту, українські фігуристи регулярно виступають на чемпіонатах Європи та світу, а вихованці української школи успішно працюють тренерами й хореографами за кордоном, передаючи свій досвід новим поколінням спортсменів.
На Олімпіаді-2026 в Італії виступив лише один український фігурист Кирило Марсак. 21-річний дебютант змагань з Херсону посів 19 місце.