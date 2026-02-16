22-річна зірка, яка представляє Китай, вважається найбагатшою учасницею Олімпіади-2026. За даними Forbes, Ейлін Гу посідає четверте місце у списку найбільш високооплачуваних спортсменок.

Які доходи у китаянки?

Річний дохід Ейлін Гу становить близько 23 мільйони доларів, а загальні статки оцінюються у приблизно 50 мільйонів доларів. Натомість призові за участь у змаганнях становлять менше 100 тисяч доларів.

Спорт для Ейлін Гу лише вітрина. Основні гроші приносять реклама та імідж.

Серед партнерів, з якими працює китайська спортсменка – Porsche, Red Bull, Louis Vuitton, Tiffany & Co., IWC Schaffhausen, TCL.

У 2021 році її рекламні контракти перевищували 30 мільйонів доларів.

Модель, інфлюенсер і символ двох світів

Гу працює з агентством IMG Models і виходила на подіуми Victoria’s Secret та Louis Vuitton.

Вона має величезну аудиторію у соцмережах і стала маркетинговим феноменом, поєднавши американську популярність і китайський ринок.



Ейлін Гу/Фото із соцмереж спортсменки

Саме ця "подвійна ідентичність" зробила її золотою жилою для брендів – і причиною політичних суперечок довкола кар’єри, пише The Wall Street Journal.

