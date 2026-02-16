22-річна зірка, яка представляє Китай, вважається найбагатшою учасницею Олімпіади-2026. За даними Forbes, Ейлін Гу посідає четверте місце у списку найбільш високооплачуваних спортсменок.
Дивіться також Фантастична сума: скільки грошей отримає фігурист Шайдоров з Казахстану за "золото" Олімпіади
Які доходи у китаянки?
Річний дохід Ейлін Гу становить близько 23 мільйони доларів, а загальні статки оцінюються у приблизно 50 мільйонів доларів. Натомість призові за участь у змаганнях становлять менше 100 тисяч доларів.
Спорт для Ейлін Гу лише вітрина. Основні гроші приносять реклама та імідж.
Серед партнерів, з якими працює китайська спортсменка – Porsche, Red Bull, Louis Vuitton, Tiffany & Co., IWC Schaffhausen, TCL.
У 2021 році її рекламні контракти перевищували 30 мільйонів доларів.
Модель, інфлюенсер і символ двох світів
Гу працює з агентством IMG Models і виходила на подіуми Victoria’s Secret та Louis Vuitton.
Вона має величезну аудиторію у соцмережах і стала маркетинговим феноменом, поєднавши американську популярність і китайський ринок.
Ейлін Гу/Фото із соцмереж спортсменки
Саме ця "подвійна ідентичність" зробила її золотою жилою для брендів – і причиною політичних суперечок довкола кар’єри, пише The Wall Street Journal.
Спортивні досягнення Ейлін Гу
- Ейлін Гу народилася 3 вересня 2003 року в Сан-Франциско у сім'ї американця та китаянки. У підлітковому віці вона вирішила виступати за Китай, пояснивши це бажанням популяризувати фристайл у країні матері.
- Світову славу спортсменці принесли Ігри-2022 у Пекіні – там вона виграла 2 золоті та 1 срібну медалі у біг-ейрі, хафпайпі та слоупстайлі.
- До 2026 року вона підходить уже як суперзірка і одна з головних медійних персон Олімпіади.