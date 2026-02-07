Укр Рус
7 февраля, 14:12
1

Медальный зачет Зимних Олимпийских игр-2026

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.
  • Милан и близлежащие регионы будут принимать зимнюю Олимпиаду-2026.

Итальянский Милан и прилегающие регионы являются хозяевами очередной зимней Олимпиады. Соревнования на севере Италии продлятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах. 24 Канал следит за борьбой в медальном зачете 25-х Зимних Олимпийских игр.

Какие виды спорта представлены на Олимпиаде?

В целом соревнования проводятся в 16 различных видах спорта:

  • горнолыжный спорт;
  • биатлон;
  • бобслей;
  • лыжные гонки;
  • керлинг;
  • фигурное катание;
  • фристайл;
  • хоккей на льду с шайбой;
  • санный спорт;
  • лыжное двоеборье;
  • шорт-трек;
  • скелетон;
  • прыжки на лыжах с трамплина;
  • ски-альпинизм (впервые на Олимпиадах);
  • сноубординг;
  • конькобежный спорт.

Сколько спортсменов принимают участие?

На Игры заявлено почти 3000 атлетов из 92 стран мира. Украина имеет представительство в 46 спортсменов, которые соревнуются в 11 видах программы.

Медальный зачет Олимпийский игр-2026

По состоянию на 15:00 7 февраля