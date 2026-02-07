7 февраля, 14:12
Медальный зачет Зимних Олимпийских игр-2026
Основные тезисы
- Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.
- Милан и близлежащие регионы будут принимать зимнюю Олимпиаду-2026.
Итальянский Милан и прилегающие регионы являются хозяевами очередной зимней Олимпиады. Соревнования на севере Италии продлятся с 6 по 22 февраля 2026 года.
Всего будет разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах. 24 Канал следит за борьбой в медальном зачете 25-х Зимних Олимпийских игр.
Какие виды спорта представлены на Олимпиаде?
В целом соревнования проводятся в 16 различных видах спорта:
- горнолыжный спорт;
- биатлон;
- бобслей;
- лыжные гонки;
- керлинг;
- фигурное катание;
- фристайл;
- хоккей на льду с шайбой;
- санный спорт;
- лыжное двоеборье;
- шорт-трек;
- скелетон;
- прыжки на лыжах с трамплина;
- ски-альпинизм (впервые на Олимпиадах);
- сноубординг;
- конькобежный спорт.
Сколько спортсменов принимают участие?
На Игры заявлено почти 3000 атлетов из 92 стран мира. Украина имеет представительство в 46 спортсменов, которые соревнуются в 11 видах программы.
Медальный зачет Олимпийский игр-2026
По состоянию на 15:00 7 февраля