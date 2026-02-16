Напилась воды и побежала в кусты: биатлонистка из Украины попала в курьезную историю на Олимпиаде
- Александра Меркушина попала в курьезную ситуацию после допинг-теста, на Олимпиаде.
- Девушка финишировала 48-й в гонке преследования.
Украинские спортсмены продолжают выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Наша сборная состоит из 46-ти атлетов, которые представлены в 11-ти видах спорта.
Особое внимание украинцев традиционно приковано к биатлону, в котором выступают 10 спортсменов от нашей сборной. В воскресенье состоялась гонка преследования среди женщин.
Что случилось с Меркушиной?
В ней Украину представляли Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина. После завершения этапа последняя попала в курьезную историю.
Меркушину вызвали на допинг-тест после гонки. Поэтому она выпила много воды, что привело к веселому инциденту на пути в отель. Об этой истории Александра написала у себя в аккаунте в Threads.
После гонки забрал допинг-контроль. Чтобы быстро пописать, я выпиваю залпом три бутылки воды, потому что мама ждет на стадионе. Еле выжала из себя те 90 миллилитров. После 15 минут прогулки с мамой я неслась в туалет как на финиш. Потом еду в автобусе домой, стоим в пробке, до отеля 40 минут минимум. А писать хочется конкретно! Что же делать? Выпросила у водителя меня выпустить, бегу в кусты. Оказывается, я не одна там, меня еще поддержали две спортсменки. Потом вместе догоняли автобус,
– написала Меркушина.
Отметим, что Александра финишировала аж на 48-м месте и не смогла отобраться в масстарт. Это будет первая зимняя Олимпиада. где в женском массстарте не будет представлено ни одной украинки.
Как Украина выступает на зимних Олимпийских играх-2026?
- Пока что наша сборная не смогла получить ни одной медали на Играх в Милане. Лидером медального зачета является сборная Норвегии, на счету которой более 20-ти наград (12 из них – золотые).
- Ближайшими к медалям были украинские саночники. Наша шестерка спортсменов заняла шестое место в эстафете и запомнилась эффектной акцией поддержки Владислава Гераскевича.
- Сам скелетонист был лишен шансов побороться за медали. МОК дисквалифицировал украинца из-за "шлема памяти", на котором были изображены убитые Россией спортсмены.
- Позже Владислав попытался обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Но CAS стал на сторону Международного олимпийского комитета, пишет Суспільне Спорт.
- В биатлоне же лучшим выступлением Украины было 8 место в смешанной эстафете. К этому результату присоединилась и сама Меркушина. Позже Александра финишировала 17-й в индивидуальной гонке и 42-й в спринте.