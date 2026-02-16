Напилась воды и побежала в кусты: биатлонистка из Украины попала в курьезную историю на Олимпиаде

Украинские спортсмены продолжают выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Наша сборная состоит из 46-ти атлетов, которые представлены в 11-ти видах спорта.

Особое внимание украинцев традиционно приковано к биатлону, в котором выступают 10 спортсменов от нашей сборной. В воскресенье состоялась гонка преследования среди женщин.

По теме Биатлон на Олимпийских играх-2026: расписание всех гонок – когда выступят украинцы

Что случилось с Меркушиной?

В ней Украину представляли Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина. После завершения этапа последняя попала в курьезную историю.

Меркушину вызвали на допинг-тест после гонки. Поэтому она выпила много воды, что привело к веселому инциденту на пути в отель. Об этой истории Александра написала у себя в аккаунте в Threads.

После гонки забрал допинг-контроль. Чтобы быстро пописать, я выпиваю залпом три бутылки воды, потому что мама ждет на стадионе. Еле выжала из себя те 90 миллилитров. После 15 минут прогулки с мамой я неслась в туалет как на финиш. Потом еду в автобусе домой, стоим в пробке, до отеля 40 минут минимум. А писать хочется конкретно! Что же делать? Выпросила у водителя меня выпустить, бегу в кусты. Оказывается, я не одна там, меня еще поддержали две спортсменки. Потом вместе догоняли автобус,

– написала Меркушина.

Отметим, что Александра финишировала аж на 48-м месте и не смогла отобраться в масстарт. Это будет первая зимняя Олимпиада. где в женском массстарте не будет представлено ни одной украинки.

Как Украина выступает на зимних Олимпийских играх-2026?