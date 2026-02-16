Особлива увага українців традиційно прикута до біатлону, в якому виступають 10 спортсменів від нашої збірної. У неділю відбулась гонка переслідування серед жінок.
До теми Біатлон на Олімпійських іграх-2026: розклад усіх гонок – коли виступлять українці
Що сталось із Меркушиною?
В ній Україну представляли Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина. Після завершення етапу остання потрапила у курйозну історію.
Меркушину викликали на допінг-тест після гонки. Через це вона випила багато води, що призвело до веселого інциденту на шляху до готелю. Про цю історію Олександра написала у себе в акаунті у Threads.
Після гонки забрав допінг-контроль. Щоб швидко попісяти, я випиваю залпом три пляшки води, бо мама чекає на стадіоні. Ледве витиснула з себе ті 90 мілілітрів. Після 15 хвилин прогулянки з мамою я неслась в туалет наче на фініш. Потім їду в автобусі додому, стоїмо в заторі, до готелю 40 хвилин мінімум. А пісяти хочеться конкретно! Що ж робити? Випросила у водія мене випустити, біжу в кущі. Виявляється, я не одна там, мене ще підтримали дві спортсменки. Потім разом наздоганяли автобус,
– написала Меркушина.
Зазначимо, шо Олександра фінішувала аж на 48-му місці та не змогла відібратися у масстарт. Це буде перша зимова Олімпіада. де в жіночому масстарті не буде представлено жодної українки.
Як Україна виступає на зимових Олімпійських іграх-2026?
- Поки що наша збірна не змогла здобути жодної медалі на Іграх в Мілані. Лідером медального заліку є збірна Норвегії, на рахунку якої більше 20-ти нагород (12 з них – золоті).
- Найближчими до медалей були українські санкарі. Наша шістка спортсменів посіла шосте місце в естафеті та запам'яталась ефектною акцією підтримки Владислава Гераскевича.
- Сам скелетоніст був позбавлений шансів поборотися за медалі. МОК дискваліфікував українця через "шолом пам'яті", на якому були зображені вбиті Росією спортсмени.
- Пізніше Владислав спробував оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді. Але CAS став на бік Міжнародного олімпійського комітету, пише Суспільне Спорт.
- В біатлоні ж найкращим виступом України було 8 місце у змішаній естафеті. До цього результату долучилась і сама Меркушина. Пізніше Олександра фінішувала 17-ю в індивідуальній гонці та 42-ю в спринті.