Зинченко получил неожиданный вариант с продолжением карьеры в Англии

Александр Зинченко, вероятно, покинет Арсенал летом 2025 года. Украинский защитник смирился с тем, что не входит в планы Микеля Артеты и находится в поиске новой команды.

Ранее Милан намеревался подписать Александра Зинченко. Однако на украинца появился неожиданный претендент, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Какой клуб заинтересовал Зинченко

Александр Зинченко может остаться в Лондоне и продолжить карьеру в другом клубе из Лондона. Украинский защитник Арсенала является приоритетной целью для Фулхэма в это летнее трансферное окно.

"Дачники" намерены подписать Зинченко за 12 миллионов евро. Однако "канониры" оценивают украинского левого защитника в 15 миллионов евро.

К слову. На Александра Зинченко претендуют другие клубы из разных европейских чемпионатов. В частности, это Атлетико Мадрид, Боруссия Дортмунд и Аякс.

В прошлой кампании Александр Зинченко провел 23 матча за Арсенал в официальных турнирах. За это время украинский футболист забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщали, что Милан отказался от трансфера Александра Зинченко, в итальянском клубе нашли альтернативу украинскому защитнику.