Раніше Мілан мав наміри підписати Олександра Зінченка. Проте на українця з'явився неочікуваний претендент, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Який клуб зацікавив Зінченко

Олександр Зінченко може залишитись у Лондоні та продовжити кар'єру в іншому клубі з Лондона. Український захисник Арсенала є пріоритетною ціллю для Фулхема у це літнє трансферне вікно.

"Дачники" мають наміри підписати Зінченка за 12 мільйонів євро. Однак "каноніри" оцінюють українського лівого захисника у 15 мільйонів євро.

До слова. На Олександра Зінченка претендують інші клуби з різних європейських чемпіонатів. Зокрема, це Атлетіко Мадрид, Боруссія Дортмунд та Аякс.

У минулій кампанії Олександр Зінченко провів 23 матчі за Арсенал в офіційних турнірах. За цей час український футболіст забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомляли, що Мілан відмовився від трансферу Олександра Зінченка, у італійському клубі знайшли альтернативу українському захиснику.