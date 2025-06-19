Мілан відмовився від ідеї трансферу Олександра Зінченка. Однак у італійського клубу вже змінилися пріоритети, пише 24 канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Мілан передумав підписувати Зінченка

Тео Ернандес невдовзі залишить клуб і український футболіст розглядався як заміна гравцю.

Однак наразі у Мілана дещо змінилися пріоритети. Відтепер основним кандидатом на позицію лівого захисника є Дестіні Удоджи з Тоттенхема. Він молодший за Зінченка і його розцінюють як довгострокову перспективу.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко провів 23 матчі за Арсенал в усіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав один асист.

Нагадаємо, що захисником збірної України цікавилися також Ньюкасл Юнайтед, Баварія та Монако. Арсенал вже остаточно вирішив продати гравця і виставив на нього цінник.