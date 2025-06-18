Англійський футболіст Джек Гріліш покине Манчестер Сіті найближчим часом. Це підтвердив головний тренер "містян" Пеп Гвардіола, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Гріліш покине Манчестер Сіті

Гвардіола натякнув, що англійському футболісту потрібне перезавантажити свою кар'єру.

Джек – винятковий гравець… але він має грати. Упродовж останніх двох сезонів він грав не так багато, і тепер має повернутися до регулярної гри, знову відчути метеликів у животі, коли грає кожні три дні, і знову показати ту якість, яку він має,

– розповів тренер Манчестер Сіті.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Джек Гріліш 32 матчі за Манчестер Сіті, у яких забив три голи та віддав 5 результативних передач.

Відзначимо, що Пеп Гвардіола запланував перебудову команди. На Джека Гріліша вже претендує Ньюкасл.