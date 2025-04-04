"Містяни" позбудуться одразу чималої кількості гравці. Зокрема, манкуніанців покинуть декілька легенд клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

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Хто покине Манчестер Сіті

За наявною інформацією, влітку 2025 року англійський гранд покине щонайменше десять гравців. Пеп Гвардіола хоче повністю освіжити склад команди та підготуватись до наступного сезону.

Серед гравців, які опинились у списку на вихід є дві легенди Манчестер Сіті. "Містян" покине бельгійський півзахисник Кевін Де Брюйне та німецький хавбек Ілкай Гюндоган.

Також команду покине зірковий англійський вінгер. Пеп Гвардіола не розраховує на Джека Гріліша, за якого "містяни" заплатили 117 мільйонів євро влітку 2021 року.

Раніше з'явилась інформація, що Едерсон може піти з Манчестер Сіті наприкінці сезону. На заміну бразильському голкіперу розглядають Андрія Луніна з мадридського Реала.