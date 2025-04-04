"Горожане" лишатся сразу немалого количества игроков. В частности, манкунианцев покинут несколько легенд клуба, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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Кто покинет Манчестер Сити

По имеющейся информации, летом 2025 года английский гранд покинет по меньшей мере десять игроков. Пеп Гвардиола хочет полностью освежить состав команды и подготовиться к следующему сезону.

Среди игроков, которые оказались в списке на выход есть две легенды Манчестер Сити. "Горожан" покинет бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне и немецкий хавбек Илкай Гюндоган.

Также команду покинет звездный английский вингер. Пеп Гвардиола не рассчитывает на Джека Грилиша, за которого "горожане" заплатили 117 миллионов евро летом 2021 года.

Ранее появилась информация, что Эдерсон может уйти из Манчестер Сити в конце сезона. На замену бразильскому голкиперу рассматривают Андрея Лунина из мадридского Реала.