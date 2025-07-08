Английский гранд столкнулся с большой проблемой из-за украинского футболиста

Арсенал готов продать Александра Зинченко летом этого года. Украинский защитник из-за большого количества травм потерял доверие главного тренера Микеля Артеты.

На украинского футболиста претендуют по меньшей мере 5 клубов. Однако "канониры" столкнулись с проблемой, что затрудняет трансфер Зинченко, сообщает 24 канал со ссылкой на Arsenal Insider.

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Почему Арсенал не может продать Зинченко

Андреа Берте стал новым спортивным директором Арсенала. Руководство "канониров" поставило перед ним задачу "проявить креатив" для осуществления трансфера Александра Зинченко.

Заинтересованность в услугах Зинченко проявляют – Аякс, Фулхэм, Вест Хэм, Милан и Боруссия Дортмунд. Все клубы высоко оценивают лидера сборной Украины, который может закрыть позицию на левом фланге обороны, а также при необходимости сыграть в центре поля.

Однако Арсенал столкнулся с проблемой по трансферу Зинченко. Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата Александра. Украинский футболист получает 174 тысячи евро в неделю без бонусов.

К слову. Александр Зинченко в сезоне 2024/2025 сыграл за Арсенал в 23 матчах в официальных турнирах. Однако на поле он провел всего 789 минут, при том, что лишь в одной игре украинец отыграл от свистка до свистка.

Напомним, что у Александра Зинченко остается год по контракту с Арсеналом. В английском клубе понимают это и не хотят терять лидера сборной Украины бесплатно.

Ранее сообщали, что ресторан Александра Зинченко в Киеве приостановил работу. Неизвестно, откроются ли двери заведения украинского футболиста снова.