Сейчас ресторан "INCH" прекращает свою работу. В соцсетях заведения указано о паузе, однако неизвестно, откроет ли он свои двери снова, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм ресторана.

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"INCH" закрывается

В заметке указано, что "INCH"– это больше, чем ресторан, а это место, где собирались те, кто любит вкус жизни.

Это место, где собирались те, кто любит вкус жизни. Кто-то приходил за идеальным шафрановым ризотто или авторскими коктейлями. Кто-то – за эмоциями большого футбола, тенниса или за коктейлем, посвященным трассе, на которой происходит гонка Формулы-1. А кто-то – просто, чтобы быть среди своих,

– написали в заведении.

Также в посте сказали, что ресторан не был только о спорте, а об ощущениях, вечера с драйвом и уютные разговоры.

"О друзьях, празднование важных и радостных событий. О рабочих митингах, что совмещали дело и удовольствие. Мы говорим вам спасибо – за каждый день, за каждую трансляцию, за каждый ваш выбор быть с нами. Это было настоящее, и оно останется с нами.

Сегодня INCH ставит свою историю на паузу.мы не знаем, будет ли продолжение, но точно знаем, что этот раздел был настоящим и важным", – указано в заметке.

Отметим, что Александр Зинченко может перейти из Арсенала в Милан. Сам футболист уже согласился на трансфер.