Во время общения с израильскими журналистами Лемкин сравнил жизнь в Украине и Нидерландах. Футболист до сих пор не может оправиться от звука сирен воздушной тревоги, пишет 24 Канал со ссылкой на Twente Insite.

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Лемкин рассказал о войне в Украине

Пребывание в Украине очень напугало Лемкина, который сначала вернулся в Израиль и в конце концов покинул Шахтер.

После того, что я пережил в Украине, Энсхеде (город, где базируется Твенте – 24 Канал) кажется раем. Я сказал себе: где бы я ни оказался, хуже, чем тогда в Украине, быть не может. Даже если вы отправите меня в холодную деревню в Германии, это будет роскошью. Там у нас были сирены воздушной тревоги каждый первый понедельник месяца. Сперва это меня очень пугало. Безопасность теперь важна для меня,

– рассказал Лемкин.

Отметим, что Израиль тоже периодически обстреливает Иран и его прокси из других стран. Однако в родной стране, где Лемкин провел прошлый сезон, защитник чувствовал себя безопаснее.

Карьера Лемкина в Шахтере

Напомним, что Став Лемкин перешел в Шахтер летом 2023 года за 850 тысяч евро из Хапоэля Тель-Авив. За "горняков" центральный защитник лишь 5 матчей.

В сентябре 2024 года Лемкин вернулся в Израиль, где провел сезон в Маккаби Тель-Авив на правах аренды.

1 июля 2025 года Став Лемкин на полноценной основе перешел в Твенте. Шахтер получил за своего футболиста компенсацию в размере 1,5 миллиона Евро.

Ранее сообщалось, что накануне первых матчей в Лиге Европы Шахтер остался без двух важных игроков.