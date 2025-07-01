Бывший футболист Шахтера Сергей Кривцов вспомнил трагические события на Донбассе в 2014 году. Из-за оккупации города ему пришлось продать свою квартиру, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

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Продал квартиру меньше ее стоимости

Перед началом боевых действий Кривцов успел забрать свой автомобиль с базы Шахтера, а вот квартиру пришлось оставить.

За год до начала событий на Донбассе я купил квартиру. Пока делал ремонт, мы чуть меньше чем пол года пожили – и уехали. Впоследствии продал ее в раз 10 меньше стоимости,

– поделился воспоминаниями Кривцов.

Отметим, что свой последний матч на родной "Донбасс-Арене" Шахтер сыграл 2 мая 2014 года. Тогда "горняки" победили мариупольский Ильичевец со счетом 3:1. После вынужденного переезда донецкая команда проводила домашние матчи во Львове, Харькове и Киеве.

Из-за полномасштабного вторжения России свои международные поединки "горняки" играли в Варшаве и Гамбурге.

Напомним, что Сергей Кривцов защищал цвета Шахтера с 2010 по 2023 год. За это время он сыграл за "горняков" 224 матча, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

Впоследствии Сергей продолжил карьеру в американском Интер Майами, где его одноклубником был Лионель Месси. На первой тренировке аргентинца сын Кривцова познакомился с Серхио Агуэро.