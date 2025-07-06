Наразі ресторан "INCH" припиняє свою роботу. У соцмережах закладу зазначено про паузу, однак невідомо, чи відкриє він свої двері знову, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм ресторану.

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"INCH" закривається

У дописі зазначено, що "INCH"– це більше, ніж ресторан, а це місце, де збиралися ті, хто любить смак життя.

Це місце, де збиралися ті, хто любить смак життя. Хтось приходив за ідеальним шафрановим різотто чи авторськими коктейлями. Хтось – за емоціями великого футболу, тенісу або за коктейлем, присвяченим трасі, на якій відбувається гонка Формули-1. А хтось – просто, щоб бути серед своїх,

– написали у закладі.

Також у пості сказали, що ресторан не був лише про спорт, а про відчуття, вечори з драйвом і затишні розмови.

"Про друзів, святкування важливих і радісних подій. Про робочі мітинги, що поєднували справу і задоволення. Ми кажемо вам дякуємо – за кожен день, за кожну трансляцію, за кожен ваш вибір бути з нами. Це було справжнє, і воно залишиться з нами.

Сьогодні INCH ставить свою історію на паузу. Ми не знаємо, чи буде продовження, але точно знаємо, що цей розділ був справжнім і важливим", – зазначено у дописі.

Відзначимо, що Олександр Зінченко може перейти з Арсенала в Мілан. Сам футболіст вже погодився на трансфер.