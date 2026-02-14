Укр Рус
14 февраля, 21:49
Неприятность перед матчами сборной: Зинченко получил травму в первой игре в основе за Аякс

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Александр Зинченко получил травму в первом матче в основе за Аякс, покинув поле на 6-й минуте с помощью медиков.
  • Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны, но травмы преследовали его и раньше, во время выступлений в Англии.

Украинец Александр Зинченко получил травму в матче за Аякс. Для левого защитника это был первый поединок в основном составе амстердамцев.

Игрока сборной Украины заменили на 6-й минуте домашней встречи против Фортуны Ситтард. Футболист покидал поле прихрамывая, передает 24 Канал.

Что известно о повреждении Зинченко?

На старте матча Александр столкнулся с игроком соперника и не смог продолжить поединок. На его место был вынужден срочно выйти Оувен Вейндал.

Зинченко уходил с поля в сопровождении медиков и заметно прихрамывал. О характере травмы Александра и сроках восстановления пока не сообщали.

Напомним, уже в марте сборная Украины сыграет в плей-офф отбора к чемпионату мира против Швеции.

Травматичность Александра

  • Травмы преследовали Зинченко еще во время английского этапа карьеры. Футболисту пришлось пропускать значительные отрезки как в составе Арсенала, так и в Ноттингеме.
  • Из-за травм Александр пропустил львиную долю осенних матчей сборной, сыграв лишь в неудачных поединках с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1).
  • Контракт Зинченко с Аяксом рассчитан до конца нынешнего сезона.