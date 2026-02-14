Неприятность перед матчами сборной: Зинченко получил травму в первой игре в основе за Аякс
- Александр Зинченко получил травму в первом матче в основе за Аякс, покинув поле на 6-й минуте с помощью медиков.
- Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны, но травмы преследовали его и раньше, во время выступлений в Англии.
Украинец Александр Зинченко получил травму в матче за Аякс. Для левого защитника это был первый поединок в основном составе амстердамцев.
Игрока сборной Украины заменили на 6-й минуте домашней встречи против Фортуны Ситтард. Футболист покидал поле прихрамывая, передает 24 Канал.
Смотрите также "Мурашки по коже побежали": Зинченко щемяще попрощался с Арсеналом после трансфера в Аякс
Что известно о повреждении Зинченко?
На старте матча Александр столкнулся с игроком соперника и не смог продолжить поединок. На его место был вынужден срочно выйти Оувен Вейндал.
Зинченко уходил с поля в сопровождении медиков и заметно прихрамывал. О характере травмы Александра и сроках восстановления пока не сообщали.
Напомним, уже в марте сборная Украины сыграет в плей-офф отбора к чемпионату мира против Швеции.
Травматичность Александра
- Травмы преследовали Зинченко еще во время английского этапа карьеры. Футболисту пришлось пропускать значительные отрезки как в составе Арсенала, так и в Ноттингеме.
- Из-за травм Александр пропустил львиную долю осенних матчей сборной, сыграв лишь в неудачных поединках с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1).
- Контракт Зинченко с Аяксом рассчитан до конца нынешнего сезона.