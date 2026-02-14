Неприятность перед матчами сборной: Зинченко получил травму в первой игре в основе за Аякс

Украинец Александр Зинченко получил травму в матче за Аякс. Для левого защитника это был первый поединок в основном составе амстердамцев.

Игрока сборной Украины заменили на 6-й минуте домашней встречи против Фортуны Ситтард. Футболист покидал поле прихрамывая, передает 24 Канал.

Что известно о повреждении Зинченко?

На старте матча Александр столкнулся с игроком соперника и не смог продолжить поединок. На его место был вынужден срочно выйти Оувен Вейндал.

Зинченко уходил с поля в сопровождении медиков и заметно прихрамывал. О характере травмы Александра и сроках восстановления пока не сообщали.

Напомним, уже в марте сборная Украины сыграет в плей-офф отбора к чемпионату мира против Швеции.

Травматичность Александра