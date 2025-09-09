Укр Рус
Sport News 24 Футбол Зинченко привез пенальти в ворота сборной Украины
9 сентября, 20:46
1

Зинченко привез пенальти в ворота сборной Украины

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Украина выиграла в Азербайджане квалификацию на чемпионат мира 2026 года, от Александра Зинченко допустил пенальти.
  • После просмотра VAR, были признаны пенальти, и Эмин Махмудов показал счет 1:1.

Во вторник, 9 сентября сборная Украины встретилась с Азербайджаном. Матч состоялся в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Подопечные Сергея Реброва доминировали в игре, полностью контролируя мяч. Однако на 70-й минуте матча рефери поставил пенальти в ворота сборной Украины, сообщает 24 канал.

Читайте также Онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина в отборе на ЧМ-2026

Как Зинченко привез пенальти?

Александр Зинченко казалось бы сыграл надежно в защите после удара головой Байрамова. Сначала рефери не заметил нарушения правил, но впоследствии вмешался VAR.

После просмотра видеоповтора главный арбитр назначил пенальти. Эмин Махмудов сравнял счет с 11-метровой отметки.

Пенальти в ворота сборной Украины: смотрите видео

Сейчас матч между Азербайджаном и Украиной продолжается. 86 минута противостояния – счет на табло 1:1.