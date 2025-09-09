Зинченко привез пенальти в ворота сборной Украины
- Украина выиграла в Азербайджане квалификацию на чемпионат мира 2026 года, от Александра Зинченко допустил пенальти.
- После просмотра VAR, были признаны пенальти, и Эмин Махмудов показал счет 1:1.
Во вторник, 9 сентября сборная Украины встретилась с Азербайджаном. Матч состоялся в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года.
Подопечные Сергея Реброва доминировали в игре, полностью контролируя мяч. Однако на 70-й минуте матча рефери поставил пенальти в ворота сборной Украины, сообщает 24 канал.
Как Зинченко привез пенальти?
Александр Зинченко казалось бы сыграл надежно в защите после удара головой Байрамова. Сначала рефери не заметил нарушения правил, но впоследствии вмешался VAR.
После просмотра видеоповтора главный арбитр назначил пенальти. Эмин Махмудов сравнял счет с 11-метровой отметки.
Пенальти в ворота сборной Украины: смотрите видео
Сейчас матч между Азербайджаном и Украиной продолжается. 86 минута противостояния – счет на табло 1:1.