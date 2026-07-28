Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

Французская национальная футбольная команда получила нового наставника после прекращения работы Дидье Дешама. Без сюрпризов – во главе команды стал Зинедин Зидан.

Бывший коуч Реала подписал контракт на четыре года. Он будет работать с "Ле Бле" по меньшей мере в течение двух циклов - на Евро-2028 и чемпионате мира 2030 года, пишет 24 Канал .

Что известно о назначении Зидана

54-летний специалист был главным претендентом на должность главы французской сборной еще с момента объявления Дидье Дешамом в конце прошлого года, что Мундиаль-2026 станет его последним турниром.

В тренерском штабе Зиза будет еще два чемпиона мира - бывший вратарь Фабьен Бартез и экспозащитник Бернар Диомед. Также с легендами французского футбола будут работать помощники Давид Беттони и Хамиду Мсайдие и тренер по физической подготовке Грегори Дюпон.

Какие достижения есть у Зидана-тренера

В тренерской карьере Зидана была всего одна команда – мадридский Реал. Чемпион мира и Европы возглавлял "бланкос" дважды. Первая каденция была гораздо успешнее.

С "королевским клубом" он разбил проклятие защиты титулов в Лиге чемпионов, выиграв самый престижный турнир трижды подряд, включая финал в Киеве в 2018 году.

За год до этого все авторитетные футбольные издания признали Зидана лучшим тренером планеты.

В Испании Зидан стал обладателем нескольких рекордов: например, он потерпел наименьшее количество поражений в своих первых 100 матчах на тренерской скамье – всего 8. И за это же время получил наибольшее количество трофеев – 7.